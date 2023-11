Lewis Hamilton wünscht sich diverses Formel-1-Team

Lewis Hamilton hat sich zwar für ein neues Team in der Formel 1 ausgesprochen, sieht jedoch viel Nachholbedarf in den Führungspositionen der Rennställe.„Im Moment haben wir nur weiße Teameigner. An der Spitze fehlt es wirklich an Diversität. Alle sind Männer, und das muss sich ändern“, meint der Mercedes-Pilot.