Am Wochenende gastiert die Formel 1 erstmals seit 1982 wieder in der Wüste Nevadas in Las Vegas. Im Vorfeld des Spektakels hagelt es bereits viel Kritik. „Ich freue mich nicht wirklich darauf. Das hat nichts mit der Formel 1 zu tun“, meinte etwa Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone.