Entrup hat ÖFB-Einberufung noch nicht realisiert!

„Ich habe nie aufgehört, an mich zu glauben!“

Vor nicht allzu langer Zeit war Entrup noch meilenweit von einer Einberufung in die ÖFB-Auswahl entfernt. Ab 2017 hießen die Stationen SKN St. Pölten, Lafnitz, Traiskirchen und schließlich Marchfeld, wo er sich mit 31 Toren in 37 Partien für Hartberg empfahl. In dieser Zeit hatte der Führende der Bundesliga-Torschützenliste insgesamt zwei Jahre lang mit einem Knochenmarksödem im Sprunggelenk zu kämpfen, erst eine Operation brachte Abhilfe. „Aber ich habe gewusst, dass ich mehr kann, als in der Regionalliga zu spielen. Ich habe nie aufgehört, an mich zu glauben, weiß was ich kann und wo das Tor steht“, meinte Entrup.