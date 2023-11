Nach 3 Jahren: Barockes Comeback der Opernredoute

Drei Jahre lang glänzte die Grazer Opernredoute leider nur durch Abwesenheit - doch am 27. Jänner wird sich, was in unseren Gefilden in Sachen Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft Rang und Namen hat, wieder in schönste Schale werfen. Da gehen die Tore zum prachtvollsten Parkett und zur atemberaubendsten Kulisse wieder auf.