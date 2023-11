Wut auf Behörde nach Tierdrama im Murtal

Die Polizei bestätigt die grauenhafte Entdeckung in einer Wohnung in Fohnsdorf: Zwei Hunde wurden schwer unterernährt gefunden, auch vier Katzen waren in erbärmlichem Zustand. Und: Für zwei Kaninchen gab es keine Rettung mehr - die Tiere waren jämmerlich auf der Terrasse verendet.