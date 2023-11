Österreich: Taliban kontrollieren Schlepperroute

Mitten in die Schreckensmeldungen über Hamas und IS platzt ein Bericht zur nationalen Sicherheit in Ungarn, der jedem Insider die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Wie aus höchsten Ermittlerkreisen in Österreich bestätigt wird, teilen sich vier Gruppierungen das schmutzige Milliardengeschäft mit der illegalen Migration auf der Balkanroute. In dem brutalen Quartett ziehen jeweils Syrer, Marokkaner, türkische Kurden und die Taliban die Fäden.