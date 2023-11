Wie fährt sich ein 18-Tonner? Tester probierten es

Zoran Marinkovic übernimmt das Steuer von Albus-Lenker Leonhard Kocher und schon geht seine Fahrt los. Ruhig manövriert er den 18 Tonnen schweren Bus in den Testfahrt-Parcours auf dem Salzburgring in Plainfeld. „Oh, wir haben die Haltestelle zu eng abgesteckt. Bitte halten und Türe öffnen“, sagt Kocher zum Testlenker. Der parkt sauber in die vergrößerte Haltestelle ein. Schwierig ist der Pylonen-Slalom. „Ohne Gas, weit ausholen“, erklärt Kocher.