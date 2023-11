In St. Michaels Glashütte wird Oma neidisch

Kulinarik im Lungau geht nicht ohne Tradition. Das gilt besonders für das Gasthaus zur Glashütte in St. Michael. Vor 200 Jahren haben sich in der Gemeinde Glasbläser niedergelassen. Die stillgelegte Glasfabrik dient mittlerweile lokalen Künstlern als Bühne für Theater und Konzerte. In der Glashütte nebenan jedoch wird in vierter Generation gekocht und serviert wie einst. Nur ein hochwertiger Kaffeeautomat zeugt von der Neuzeit.