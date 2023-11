Gauner stahlen Werkzeuge aus Firma und Sportanlage

Tresor am Tatort zurückgelassen

Erst wollten die Kriminellen offenbar einen Tresor gewaltsam öffnen, scheiterten aber an ihrem Vorhaben. „Sie ließen diesen am Tatort am Boden liegend zurück“, erklären die Ermittler. Jedoch gelang es den Unbekannten, aus dem Keller eines benachbarten Firmengebäudes mehrere wertvolle Elektrowerkzeuge bzw. -maschinen zu stehlen. Die dazugehörigen Transportboxen wurden zurückgelassen. „Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt“, so die Exekutive.