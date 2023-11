Halestorm: Die familiärste Hard-Rock-Band der Welt

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem letzten Wien-Gig kommen die US-Rocker Halestorm nun wieder in die Bundeshauptstadt. Spielte das Quartett aus Pennsylvania letztes Jahr noch im Vorprogramm von Alter Bridge in der Stadthalle, sind Lzzy Hale und Co. dieses Jahr Headliner im Gasometer und haben die in Stromgitarrenkreisen ebenfalls schwer angesagten Black Veil Brides mit an Bord. Mit bislang fünf Alben hat sich die Band längst an die Spitze des Genres gerockt, auch wenn das 2022 veröffentlichte, immer noch aktuelle Werk „Back From The Dead“ ein leichter Rückschlag war. Während „Into The Wild Life“ (2015) und „Vicious“ (2018) die dauertourende Band nach oben spülte, erwies sich die Corona-Pandemie als folgenschwerer Bremsklotz, der sich bislang noch nicht ganz aus seiner Starre lösen ließ.