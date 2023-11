Mann (25) wachte auf, als sein Bett schon brannte

Was für eine Horrorvorstellung: Ein 25-Jähriger wachte in den frühen Morgenstunden des Samstag in seiner Wohnung in Molln auf, weil es im Fußbereich seines Bettes brannte. Der Mann konnte sich gerade noch rechtzeitig zum Nachbarn retten. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand.