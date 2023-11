Marco Schwarz: Schweiz-Rückkehr per Hubschrauber?

Strahlend blauer Himmel, herrliches Trainingswetter. Nein, nicht in Zermatt. Sondern im rund 450 Kilometer entfernten Gurgl im Ötztal. Wovon sich auch Marco Schwarz und Johannes Strolz einen Nutzen machten. Am Donnerstag brachen die beiden ihre Zelte am Matterhorn ab, reisten mit dem Auto in die Heimat. Wo sie am Freitag am Weltcuphang für den Slalom am nächsten Samstag trainierten, perfekte Bedingungen vorfanden. „Sie hatten wolkenloses Wetter – ich denke, der Schachzug ist aufgegangen“, so Cheftrainer Marko Pfeifer. „Es war keine leichte Entscheidung, bedurfte Mutes – der hat sich ausgezahlt.“