LH tritt zurück! Feldkirchner Narren regieren

Seit 2017 steht Bruno Arendt an der Spitze des BÖF Kärnten, seitdem wuchs die Zahl der Mitgliedergilden von 24 auf 54. „Das ist schön. Und was mir sehr wichtig ist: Das Miteinander, dass Gilden Requisiten austauschen, einander kennen, miteinander feiern, beispielsweise am 11. 11. beim Faschingswecken in Feldkirchen, am 11. 11. beim Faschingsweckenball in St. Veit oder am 18. 11. am Prinz(essinn)enball in Spittal - und bei 195 Veranstaltungen im Fasching“, so Arendt.