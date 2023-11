Ein Buttermesserwurf ohne „Schmalz“

Bereits bei der Abfrage der Personalien des 33-jährigen Angeklagten durch Richterin Lisa Pfeifer gerät die Verhandlung ins Stocken. Richterin: „Was sind Sie von Beruf?“ Angeklagter: „Arbeitslos.“ Betreuerin: „Stimmt nicht. Er ist Bäcker.“ Richterin: „Ja, was jetzt?“ Anwalt: „Laut meinen Unterlagen hat er noch vor kurzem gearbeitet.“ Richterin: „Als was?“ Angeklagter: „Bäcker.“ Richterin: „Aha. Also arbeiten Sie jetzt?“ Angeklagter: „Schon.“ Richterin: „Und was verdienen Sie da monatlich?“ Angeklagter: „AMS.“ Betreuerin: „Stimmt nicht.“ Richterin: „Also wir müssen jetzt da schon eine Linie reinbringen. Was stimmt jetzt?“