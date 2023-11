Geschlechtsverkehr vor Abreise endet vor Gericht

Der Aufenthalt in einem Wellnesshotel Mitte Dezember vorigen Jahres soll kurz vor der Abreise ein jähes Ende genommen haben – zumindest wenn es nach dem Opfer geht. Denn just am letzten Tag soll ihr heimlicher Liebhaber trotz Abreisestress ein Nein nicht akzeptiert und sich den gewünschten Geschlechtsverkehr „mit Gewalt geholt haben“, wie die Staatsanwältin zu Beginn des Prozesses festhält.