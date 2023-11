Ein Toter, zwei Schwerverletzte bei Frontal-Crash

In Reinberg (Gemeinde Vorau, Hartberg-Fürstenfeld) kam es am Mittwoch um 11.45 Uhr zu einem schweren Unfall: Ein Lenker (79) war Richtung Vorau unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam - wieso, ist noch unklar. Auf der anderen Spur fuhren ein 83-Jähriger und eine 75-Jährige. Die Autos krachten frontal ineinander.