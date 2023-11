Startschuss für Skisaison fällt in neun Tagen

Wenn man in Oberösterreich aus dem Fenster schaut, kann man es kaum glauben. Nichtsdestotrotz fällt in Hinterstoder schon am 18. November der Startschuss für die Skisaison. An jenem Samstag beginnt der Wochenendbetrieb, permanent geöffnet ist ab dem 1. Dezember. Fast alle anderen Skigebiete wollen am 8. Dezember starten.