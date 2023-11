Wenn sich ein Wahlkampfgag verselbstständigt...

Und plötzlich ist die ÖVP in der Bringschuld

Dass sich der „Vorarlberg Kodex“ so verselbstständigt hat, ist nicht zuletzt ein Lehrstück darüber, wie in Österreich Politik funktioniert: Da reichen oft schon ein paar Überschriften - und das Heer der Ahnungslosen setzt sich in Bewegung. Die Pointe: Jetzt muss die ÖVP tatsächlich liefern - und zwar einen „Österreich Kodex“.