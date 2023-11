Unfall mit Rettungswagen: Patient schwer verletzt

Mit Blaulicht und eingeschaltetem Folgetonhorn war am Dienstagabend ein Rettungsfahrer (25) in der Kärntnerstraße unterwegs, um einen Patienten (63) so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen. Bei der Kreuzung mit dem Lazarettgürtel kam es zu einem schweren Unfall: Der Einsatzfahrer hielt kurz vor der Einfahrt in die Kreuzung an, fuhr dann gleich weiter. Das dürfte ein Slowene (36) übersehen haben: Mit seinem Firmenauto krachte er gegen das Einsatzfahrzeug, welches zur Seite stürzte und einige Meter weiter schlitterte.