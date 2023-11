Wie Tageseltern nun kaputt gespart werden

Grüne üben scharfe Kritik, ÖVP kontert

Kein Wunder also, dass es politische Kritik gibt, so sprechen etwa die Grünen von einem „Aushungern“ der privaten Betreuer. Die neue Regelung würde dazu führen, dass viele diesen Beruf aufgeben werden. Die ÖVP kontert, dass die Richtlinien gemeinsam mit Hilfswerk und Caritas - sie sind Trägerorganisationen für rund 80 Prozent der Betroffenen in Niederösterreich - erarbeitet wurden. Und man betont, dass sich Eltern im Gegenzug mehrere hundert Euro im Monat an Betreuungskosten ersparen würden.