Nach Murenabgang: Straße in Osttirol wieder offen!

Starke Regenfälle hatten in der Nacht auf vergangenen Freitag zu dem Murenabgang geführt. Die Pustertaler Höhenstraße musste daraufhin in diesem Bereich für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Einerseits, weil weitere Murenabgänge nicht ausgeschlossen werden konnten. Zum anderen, weil mit den Aufräum- und Instandhaltungsarbeiten erst am Montag begonnen werden konnte.