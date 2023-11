Awosika als neuer „Drache“!

„Wir sind sehr happy, dass dieser Transfer geklappt hat. Austen hatte auch einige andere Angebote“, freut sich Obmann Roland Knor über den neuen „Drachen“. Der Point Guard, der zuletzt für Wels Punkte scorte, soll Cosic entlasten, dem Tabellen-Letzten mehr Möglichkeiten in der Rotation geben. „ Petar und wir wissen, dass er nicht mehr in jedem Spiel nahezu über die volle Distanz gehen kann. Deshalb brauchte es einen adäquaten Ersatz. Austen hat enorme Qualität, kennt zudem die heimische Liga. Er wird sich mit Cosic abwechseln, in der Starting-5 eröffnet uns das zusätzliche Chancen und Variationen.“