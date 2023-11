Absturz in Ischgl: Männer sprangen aus Transporter

Spektakulärer Unfall am Montagnachmittag im Tiroler Paznaun: In letzter Sekunde konnten sich zwei Männer (37 und 53 Jahre) in Ischgl aus einem Kleintransporter retten, der auf einer steilen Wiese ins Rutschen geraten war. Führerlos stürzte das Fahrzeug in der Folge rund 15 Meter in einen Wald ab.