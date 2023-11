Michael Ostrowski: „Ich singe auch“!

„Krone“:Michael, euer Film „Der Onkel“ wird heute Abend im ORF ausgestrahlt: Fünfzehn Jahre nach der ersten Idee dazu - wird der Champagner fließen?

Michael Ostrowski: Ja, das werden wir sicher feiern! Das war echt ein langer Weg! Nicht zuletzt wegen Corona, aber das erklärt natürlich nicht alles. Es hat einfach die Zeit gebraucht, um die Ursprungsidee - dass sich ein Typ in eine Familie einschleicht und dort was im Schilde führt - bis zum Drehbuch zu entwickeln. Das war dann 2018 fertig - also eh schon nach zehn Jahren (lacht). Ich hab mich während dieser Entwicklungszeit mit meinem Co-Autor und Co-Regisseur Helmut Köpping immer wieder getroffen, hab Notizbücher voll geschrieben, Dialoge, Szenen - wie’s mir eben so in den Sinn gekommen ist. Mit der Zeit haben sich dabei die Figuren immer mehr heraus kristallisiert und auch die Story selbst, weil wir wollten unbedingt einen Politik-Korruptionshintergrund haben.