Innsbrucker Haie gehen mit Zittersieg in die Pause

Nach drei Niederlagen in Folge mit nur einem erzielten Tor kehrten die Haie auf die Siegerstraße zurück, können mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Gordie Green wurde mit einem Doppelpack zum Matchwinner, sorgte in der Verlängerung für die Erlösung. „Das war wie eine Achterbahnfahrt. Wir haben diesen Sieg dringend gebraucht. Es ist kein Geheimnis, dass wir zuletzt Probleme hatten“, meinte der US-Stürmer.