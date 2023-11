Marathonfrau verfolgt mit Kommunisten große Ziele

Das Ziel der 55-Jährigen und des 33-jährigen Wohnexperten: der Einzug in den Nationalrat. Wobei die gebürtige Radstädterin das weniger mit ihrer Bekanntheit als mit ihrer Kompetenz wird schaffen können. In die Politik hat Prochaska erst während Corona erstmals hineingeschnuppert. Sie ist Pflegerin auf der Intensivstation in der Stadt, weiß genau, mit welchen Problemen ihr Berufsstand konfrontiert ist. „Die KPÖ war die einzige Partei, die zugehört hat. Es wird ja viel über die Pflege, aber nicht mit der Pflege gesprochen“, erklärt Prochaska der „Krone“. Mit den Themen Gesundheit und Pflege will die Mutter zweier erwachsener Kinder (20, 24 Jahre) punkten.