Trotz Pandemie und Teuerung voll auf Erfolgskurs

Mitten in der Pandemie eröffnete im April 2021 der Fachhändler Sportler beim Grabenweg in Innsbruck einen Flagship-Store. Rund um die Themen Berg, Wintersport, Bike und Running wird Sportbegeisterten alles geboten, was das Herz begehrt. Nach den ersten zwei Jahren zieht Geschäftsführer Jakob Oberrauch eine Bilanz.