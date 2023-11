Vor 45 Jahren ausgestrahlt!

Was haben Sie am 5. November 1978 gemacht? Viele erinnern sich daran, die Jüngeren kennen Erzählungen. Denn vor genau 45 Jahren hat Österreich Geschichte geschrieben. 30.068 Wählerinnen und Wähler machten den Unterschied bei der Volksabstimmung über die wenige Wochen später geplante Inbetriebnahme von Österreichs erstem Atomkraftwerk in Zwentendorf im Tullnerfeld und sicherten eine knappe Mehrheit von 50,47 Prozent gegen Atomenergie in Österreich. Das Licht ist nicht ausgegangen, wie die Befürworter gewarnt haben, Österreich hat Sicherheit gewonnen.