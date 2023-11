Kremlkritische russische Popdiva wieder in Moskau

Große Gefahr vor Repressalien

Wie gewagt diese Aktion ist, führend die täglich auftauchenden Festnahmen und Verurteilungen in Russland vor Augen - oft liegen ihnen nur Kleinigkeiten zugrunde. Wie etwa im Falle der russischen Künstlerin Sascha Skotschilenko. Nur weil sie in einem Supermarkt Anti-Kriegsaufkleber an die Stelle der Preisschilder gesetzt hat, sitzt sie in russischer Haft. Oder der Fall des 36-jährigen Mitbegründers der russischen Punkband Pussy Riot Pjotr Wersilow. Er hatte in seinen sozialen Netzwerken das Kriegsmassaker an ukrainischen Zivilisten in Butscha verurteilt und wurde nun in Abwesenheit zu acht Jahren Strafkolonie verurteilt.