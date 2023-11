Betriebsversammlungen im Handel haben begonnen

Noch kein Streikcharakter

Die Gewerkschaft fordert ein Plus von elf Prozent, mehr Urlaub und eine Diskussion über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die Betriebsversammlungen, die vor allem am kommenden Montag und Dienstag stattfinden, haben noch keinen Streikcharakter. Die Angestellten sollen lediglich vor der nächsten Verhandlungsrunde am 9. November informiert werden.