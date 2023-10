Wo es bei den vier Lohnrunden noch hakt

Besserer Start bei Sozialwirtschaft

Konstruktiv verlaufen ist der Start der KV-Gespräche für die Sozialwirtschaft, wo es um 130.000 Jobs geht. Die Arbeitgeber boten gleich zu Beginn die Inflationsabgeltung von 8,8 Prozent an. Die Arbeitnehmer fordern 15 Prozent bzw. mindestens 400 Euro Plus, weil die Branche immer noch 22 Prozent unter dem Durchschnitt verdiene, so Chefverhandlerin Eva Scherz. Am 15. November geht es weiter, am 27. will man fertig sein.