Motorsegler stürzte ab - Einsatz läuft

Ein Motorsegler ist am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück in St. Andrä (Lungau) abgestürzt. Drei Rettungsautos, ein Notarztfahrzeug und ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz - ebenso die örtliche Feuerwehr samt Unterstützung aus den Nachbargemeinden.