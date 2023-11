Der Christbaum in der Innsbrucker Altstadt steht

38 Jahre lang stand der Baum, der heuer zum Innsbrucker Christbaum wird, in einem Garten in Neu-Arzl. Dort wurde er zusehends zur Belastung: Der 18 Meter hohe Baum sperrte Sonnenlicht aus und wurde mit seinen 1700 Kilogramm auch zu schwer für die darunter liegende Tiefgarage. Als Christbaum in der Altstadt kann er noch einmal im Zentrum des Christkindlmarktes strahlen!