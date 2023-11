Fußgänger in Wien mit größter Unfallgefahr

Ein positiver Trend und seine Schattenseiten

Der positive Trend hat jedoch auch eine Schattenseite: Dass der Verkehr auf Wiens Straßen weniger Opfer fordert, ist zu einem Gutteil auf immer höhere Sicherheitsstandards bei Autos zurückzuführen. Fußgänger haben jedoch weder Knautschzone noch Airbag. Und das sieht man an der Opferbilanz. Im Jahr 2000 etwa waren in Wien 34 Verkehrstote zu beklagen, „nur“ 14 davon waren Fußgänger. Letztes Jahr gab es in Wien mit 18 Toten zwar eine weit weniger tragische Bilanz - doch zehn Menschen davon waren zu Fuß unterwegs. Gerade rund um Allerheiligen und Allerseelen gilt es für VCÖ-Expertin Lina Mosshammer zu bedenken, was ein Unfalltod bedeutet.