28 Mio. Euro geerbt: Freundin vergiftet Mann

Mit Frostschutzmittel vergiftet

Nachdem Riley Anfang September bei seinem Anwalt das Erbe kassiert hatte, wurde er noch am selben Abend plötzlich schwer krank. In der Anklageschrift soll Kenoyer erst am nächsten Tag den Notruf gewählt zu haben. Die Ärzte konnten den frisch gebackenen Multimillionär nicht retten. Die Autopsie mit toxikologischem Gutachten ergab, dass Riley durch Frostschutzmittel getötet wurde.