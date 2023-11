Gewalt-Demo am Brenner: Rädelsführer aufgespürt

Die haarsträubenden Bilder sorgten über Tirol hinaus für Entsetzen: Am 7. Mai 2016 liefern sich rund 600 teils gewaltbereite Linksextreme eine Schlacht mit der Polizei am Brennerpass. Steinwürfe, Tränengas, Rauchbomben und Verfolgungsszenen bis in die Wälder hinauf prägen den denkwürdigen Tag. Motto der unangemeldeten Demonstration: weg mit den österreichischen Grenzkontrollen!