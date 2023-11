Dubiose Esoterik-Werbung in Gesundheitseinrichtung

Die Anhänger verehren Gröning wie Wunderheiler

Wie berichtet, ist der sogenannte Bruno-Gröning-Freundeskreis derzeit sehr aktiv in Tirol und wirbt um Mitglieder. Die Anhänger verehren den 1959 verstorbenen Gröning als Wunderheiler. Sein Blick soll – so die Erzählung – einen Heilstrom aussenden. In deutschen Medien ist von einer „unterschätzten Sekte“ die Rede. Bei den Nachbarn ist die Bewegung entstanden und seit vielen Jahren sehr umtriebig.