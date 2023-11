Ein Esoterik-Zirkel mit obskuren Heilsversprechen

In Glaubensdingen ist der Staat sehr tolerant

In Tirol ist der Bruno-Gröning-Freundeskreis derzeit sehr aktiv und wirbt um Mitglieder. Verboten ist das nicht, in Glaubensdingen ist der Staat tolerant. Doch bei der Bundesstelle für Sektenfragen beobachtet man die Aktivitäten mit großer Sorge. Den Begriff Sekte will Ulrike Schiesser, Leiterin der Bundesstelle, nicht verwenden. Dieser sei umstritten, sagt sie.