Diese Busse fahren nur alle heiligen Zeiten

Die sogenannten „Friedhofslinien“ führen, wie der Name schon sagt, zu Friedhöfen in Döbling - nach Heiligenstadt, Nussdorf und Sievering. Beide Buslinien sind an diesen Tagen unterwegs, um die Anreise zu erleichtern. Der 38 B wird heute von 8 bis 17 Uhr in einem 20-minütigen Intervall geführt, der 39 B fährt im Zehn-Minuten-Takt. Bis zum Jahr 2001 fuhren sogar noch zusätzliche Straßenbahnen zum Zentralfriedhof, um die zahlreichen Friedhofsbesucher an ihr Ziel zu bringen. Heute sind generell weniger Menschen zur gleichen Zeit unterwegs und das Liniennetz ist auch besser ausgebaut.