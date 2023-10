Drei chinesische Astronauten zurück auf der Erde

Nach fünf Monaten an Bord der chinesischen Raumstation sind am Dienstag drei Astronauten zur Erde zurückgekehrt. Die Kapsel ihres Raumschiffes „Shenzhou 16“ (Magisches Schiff) wurde von einem großen Fallschirm abgebremst und landete in der Nähe des Weltraumbahnhofs Jiuquan in der Wüste Gobi.