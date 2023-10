Tausend Menschen trafen sich als Spider-Man

Der bisherige Rekord mit 685 als Spider-Man verkleideten Menschen wurde erst im Juni in Malaysia aufgestellt. Laut den Veranstalterinnen und Veranstaltern in Buenos Aires sollen sich diesmal mehr als 1000 Menschen zusammengefunden haben. Das Treffen solle zeigen, „dass man auch in solchen Zeiten, wo viele Menschen wirklich eine harte Zeit durchmachen, Spaß haben kann“, sagte Mitveranstalter Uki Deane.