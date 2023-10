Künstler sagen Konzert in Salzburg ab

Anlässlich des 55. Jahres der Wiedereröffnung der Synagoge Salzburg und des 85. Jahrestages der Novemberpogrome 1938 kommt es zu Absagen vonseiten von Künstler. Die Gruppe „Teo Collori in Momento Cigano“, die am 9. November in Salzburg aufgetreten wäre, verweigert aus Sicherheitsgründen den Auftritt.