Maulkorb für Trump wieder in Kraft gesetzt

In dem Verfahren wird Trump vorgeworfen, sich unrechtmäßig in die Stimmenauszählung eingemischt und die Bestätigung seiner Niederlage gegen Biden im Jahr 2020 durch den Kongress blockiert zu haben. Die einstweilige Verfügung untersagt Trump, die Staatsanwaltschaft oder Zeugen verbal anzugehen. Trump hatte in der Vergangenheit unter anderem Sonderermittler Jack Smith als „geistesgestörten Irren“ und „Schläger“ bezeichnet.