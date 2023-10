Barisic: „Solche Spiele brauche ich nicht oft“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): „Es war ein sehr spannendes Spiel, ein Spektakel für die Fans. Zu Beginn waren wir mit dem Ball ein wenig nervös, das ist aber in unserer Situation normal. Aber wir haben uns reingekämpft und und mit dem Führungstreffer belohnt, dann aber gleich den Ausgleich bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann wie so oft verabsäumt, in Führung zu gehen. Dann kam das Gegentor und die Rote Karte, aber die Mannschaft hat weiter gekämpft uns sich mit dem Ausgleichstor zum 2:2 und dann auch zum 3:3 belohnt. Das war mehr als gerecht. Natürlich hätten wir das Spiel gerne gewonnen, in der Nachbetrachtung nehmen wir den Punkt mit. Ich hoffe, dass wir aus dem Spiel viel Energie schöpfen und Selbstvertrauen mitnehmen. Viele solche Spiele brauche ich nicht als Trainer.“