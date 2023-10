SK Rapid gegen den LASK ab 17 Uhr LIVE

Auch zum Saisonauftakt in Linz wussten die Hütteldorfer zu überzeugen. Am Ende reichte es trotz Überlegenheit aufgrund eines Last-Minute-Gegentreffers nur zu einem 1:1. Die lange Zeit bescheidene Personalsituation entspannte sich zudem in den letzten Wochen deutlich. Lediglich auf den an einem Kreuzbandriss laborierenden Nenad Cvetkovic sowie vermutlich auch auf Terence Kongolo, der sich am Freitag im Training verletzt hatte, muss Trainer Barisic weiterhin verzichten.