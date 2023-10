Luigi aus Udine

Fest steht dafür, dass einer aus dieser illustren Runde als Schutzheiliger für den Fußball zuständig ist, wenn auch noch nicht allzu lange, weil ihm diese angesichts der Machenschaften von FIFA und UEFA eher undankbare Aufgabe erst 2010 vom damaligen Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt angetragen wurde. Die Rede ist von Aloisius „Luigi“ Scrosoppi (1804 - 1884), bei dem es sich um einen gebürtigen Österreicher handelt, weil er im damals austriakischen Udine (übrigens in einer Städtefreundschaft mit Klagenfurt) das Flutlicht der Welt erblickte. In einer Biographie ist vermerkt, dass Scrosoppi selbst „vermutlich nicht gekickt“ hat, was plausibel klingt, da der Verein Udinese Calcio erst 1896 seine Gründung erfahren hat und es sich nicht geziemt hätte, im Ornat zu tschutten.