In modernen Palliativstationen, die in ganz Österreich entstehen, wird Nähe durch ein kurzes Konzert des Chors, eine Berührung der Urenkerl, eine Hochzeit am Ende der Zeit möglich. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Menschen starben in ihrer vertrauten Umgebung, wurden zu Hause aufgebahrt, wir Kinder waren dabei. Der Tod war Teil unseres Lebens.