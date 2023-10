Erst aus Disco geworfen, dann bei Einbruch ertappt

Fünf Meter in die Tiefe gestürzt

Mehrere Streifen umstellten daraufhin das Gebäude. Doch anstatt sich zu stellen, versuchte der 19-Jährige, über ein Flachdach zu flüchten. Angesichts des Grades seiner Alkoholisierung war das keine kluge Idee: Der Kennelbacher stürzte rund fünf Meter in die Tiefe und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades am Boden liegen. Bei der Leibesvisitation konfiszierten die Polizeibeamten noch eine geringe Menge an Suchtmitteln, danach ging es für den jungen Mann ins Krankenhaus Dornbirn. Auf ihn kommen jetzt einige Anzeigen zu.