Gut-Behrami: „Vielleicht haben andere beschissen?“

Krebserregend und schlecht für die Natur

Es gibt also noch einige Fragezeichen. Was feststeht: Gemessen wird mittels Infrarot-Spektroskopie. Das heißt, es wird ein Lichtstrahl auf den Skibelag geschossen. Das reflektierte Licht wird analysiert und aufgrund der Wellenlängen lässt sich auf die Substanzen schließen. Dass die Fluor-Wachse nach langem Hin und Her nun endgültig für alle Disziplinen der FIS und IBU verboten wurden, sei grundsätzlich zu begrüßen, hält Gut-Behrami fest. Gewisse Fluorverbindungen (C8) stehen in Verdacht, krebserregend zu sein und sind in der Natur nicht abbaubar.