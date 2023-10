Ski-Paukenschlag: „Das kannst du nicht machen!“

Völlig überraschend beendete Lucas Braathen am Freitag seine Karriere - und das mit gerade einmal 23 Jahren. Das kam aus dem Nichts! „Ich bin fertig. Ich habe immer meine Träume verfolgt und das, was mich glücklich macht“, so Braathen. In den letzten Monaten sei er genau das jedoch nicht mehr gewesen. Ein Mitgrund dürfte ein Sponsoring-Streit mit dem norwegischen Skiverband NSF gewesen sein. Deshalb kehrt der Slalom-Weltcupsieger der vergangenen Saison dem Skisport nun den Rücken.